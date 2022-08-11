黨產會將救國團部分財產移轉為國有，救國團企業工會員工代表11日前往黨產會表達抗議，要求政府保障救國團員工的工作權及財產權。（粘耿豪攝）

黨產會將救國團部分財產移轉為國有，救國團企業工會員工代表11日前往黨產會表達抗議，要求政府保障救國團員工的工作權及財產權。遊行成員舉標語抗議自己的工作權遭到剝奪。（粘耿豪攝）

黨產會認定救國團61筆建物、土地及新台幣16億3507萬元的財產為不當取得，需移轉國有。救國團員工擔心工作不保，11日走上街頭，向黨產會表達最嚴正抗議。一名參與員工代表帶著孩子痛陳黨產會無權剝奪自己工作權。（粘耿豪攝）

黨產會將救國團部分財產移轉為國有，救國團企業工會員工代表11日前往黨產會表達抗議，要求政府保障救國團員工的工作權及財產權。（粘耿豪攝）

黨產會將救國團部分財產移轉為國有，救國團企業工會員工代表11日前往黨產會表達抗議，要求政府保障救國團員工的工作權及財產權。（粘耿豪攝）

黨產會認定救國團61筆建物、土地及新台幣16億3507萬元的財產為不當取得，需移轉國有。救國團員工擔心工作不保，11日走上街頭，向黨產會表達最嚴正抗議。工會成員遞交抗議書，由黨產會委員林聰賢（左）出面接受。（粘耿豪攝）

黨產會認定救國團現有財產中有部分為不當取得，命其移轉為國有。救國團企業工會員工代表11日前往黨產會表達抗議，並提出「三要一沒有」訴求，要求保障救國團員工的工作權及財產權。

遊行成員陳建成等人代表企業工會向黨產會提出「三要一沒有」訴求。

一、要保障救國團員工工作權、財產權、生存權不受到侵害。

二、要在公平公開的程序下盡速與工會開啟協商，落實黨產會照顧員工權益的承諾。

三、要維護消費者、青年及民間團體、志工單位及服務個案等權利關係人能持續受到救國團服務的機會與權利。

四、沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。 最後，黨產會則由專任委員林聰賢出面收下陳情書，承諾將轉達抗議訴求給上級主管。

工會率上百名員工代表向黨產會表達最嚴正抗議，表達救國團員工的工作與政治無關，抗議黨產會汙衊，並表示唱校園民歌、跳營火舞並不是校園監控。做團康活動怎能說是洗腦學生？ 員工高呼自己不是國民黨的附隨組織，是政府的好幫手。