國民黨桃園市長參選人張善政表示，對有學生提出重審論文不清楚，無法評論。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今天晚間參加「桃園區慶讚中元水燈排繞境」活動，被問到台大有學生提出重審民進黨桃園市長參選人林智堅論文，張善政說，沒有聽到這個事情，無法評論。

台大有學生提出想重審林智堅論文，張善政表示，因為他不清楚，無法評論。至於參加繞境活動，因為遶境展現桃園保有非常濃厚的民俗記憶，因此來感受。張善政稱讚，桃園是文化多采多姿的地方，有閩南、客家、原住民、外省二代等文化，值得保存。

對於整天行程是否疲憊？張善政說，不會累，心裡的收穫相當豐富，可以補足體力的勞累。