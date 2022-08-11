大陸央媒《光明日報》報導，北京海澱知網總部，知網副總經理兼新聞發言人肖宏11日就網友關心問題受訪，首次披露多方面訊息指出，知網為100％國有控股企業，下設「兩司一社」，即《中國學術期刊（光碟版）》電子雜誌社有限公司、同方知網數位出版技術股份有限公司、同方知網（北京）技術有限公司。肖宏介紹，「目前，知網總人數約4300人，碩士以上學歷占比30％，產品和研發占比42％。」

2021年財報顯示，同方知網上年營收12.89 億元（人民幣，下同），毛利率為 53.35％。肖宏披露，「事實上，2021年，知網淨利潤為15％。2021年同方（知網）支付版權費用1.56億，主要支付給期刊、學術論文等方面。」他認為，「知網面對的期刊作者量巨大，累計涉及4200萬人。我們此前以期刊為樞紐，一直採取集體轉授權。」

2006年，大陸規定《資訊網路傳播權保護條例》，規定網路傳播只要沒有得到著作權人許可，就構成侵權。

此前，趙德馨教授起訴中國知網並勝訴後，老教授文章被下架。肖宏回應，是按照判決保護作者版權的要求，下架文章的。「知網方面兩次拜訪趙德馨教授，商討過論文重新上架的授權問題，到目前仍未得到授權。」

肖宏透露，「對於2006年前的文章，我們正在設法完善作者服務平台來解決作者授權，並希望通過版權集體管理組織和行業協會，共同解決好這一問題。但是，我們不願意把2006年之前的論文直接下架，這其實也違背了知識傳播與學術交流的需要。」 半年內，知網已與52家期刊、49家大學等機構座談，探討「數位出版環境下的稿酬標準和網路資訊傳播權授權」等問題，以期找到合理解決方案。

肖宏表示，「我們在積極探索與各方溝通，文字作品在網路傳播的稿酬標準尚不明確，此為行業普遍問題。」他透露，知網近期正在完善產品定價機制，將設立用戶委員會共同參與價格制定，通過透明方式解決有關高價問題。肖宏表示，知網將把基礎文獻保障服務定位為「公益＋微利」，同時，還將為高端用戶提供個性化、增值性服務。

在「智慧財產權」和「知識合理利用」之間該如何平衡是關乎學術資料庫行業發展的關鍵問題。肖宏說，「一方面，知網務必保障作者獲得應有的報酬，另一方面，還要讓作者的成果得到廣泛傳播，因此，將考慮優化作者稿酬結算辦法，提高作者稿酬收益，讓好作品收入更多。」

此前，今年5月13日，大陸國家市場監管總局根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。同年6月23日，網路安全審查辦公室約談知網負責人，宣布對知網啟動網路安全審查。