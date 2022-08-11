台鐵宿舍群揭開神祕面紗，彰化市公所投入綠美化工程，日前已拆除鐵籬，視野豁然展開，百年大榕樹氣根長成數十根樹柱，包覆防空洞，成為新景點。（吳敏菁攝）

台鐵宿舍群揭開神祕面紗，彰化市公所投入綠美化工程，日前已拆除鐵籬，視野豁然展開，廣場設置裝置藝術 。（吳敏菁攝）

台鐵宿舍群揭開神祕面紗，彰化市公所投入綠美化工程，日前已拆除鐵籬，視野豁然展開，廣場設置裝置藝術 。（吳敏菁攝）

台鐵宿舍群揭開神祕面紗，彰化市公所投入綠美化工程，日前已拆除鐵籬，視野豁然展開，廣場設置裝置藝術 。（吳敏菁攝）

彰化台鐵宿舍群和國定古蹟扇形車庫同年誕生，今年扇庫盛典慶百年，台鐵宿舍群也揭開神祕面紗，彰化市公所投入綠美化工程，已拆除鐵籬，視野豁然展開，讓人驚喜市區又多座公園，廣場上百年大榕樹氣根長成數十根樹柱，包覆防空洞，賦予感受時間的力量。

台鐵宿舍群歷經百年，樹木和老建築交互錯生，占地廣達1公頃，彰化縣文化局盤點，共有50棟建築和多座防空洞，其中6棟登錄彰化縣歷史建築，2018年全區列入彰化縣文化景觀區。而從空拍，偌大綠林，也被形容是彰化市區最後一塊「綠色之肺」。

這座有著不少人生活記憶的宿舍群，住戶遷移後，長期被鐵籬包圍，避免被破壞，林木荒草蔓長，也被附近住戶批評是「都市之瘤」，是製造蚊蟲大本營，不少人疾呼，應結合一旁扇形車庫，加緊修復，打造鐵道文化園區，「鐵幕解封

」。

不過要全區整修，經費龐大且爭取不易，彰化市公所率先出手突破「僵局」，彰化市公所斥資350萬元，加上台鐵工務段補助500萬元，今年2月將緊鄰民生地下道的850平方公尺的空地，先投入綠面化，裝置公共藝術品，鋪設廣場。

儘管綠美化只占整個台鐵宿舍群一隅，但日前拆掉一段圍牆，讓人一出地下道，有豁然開朗的感覺，活潑色彩和公共藝術品，加上廣場後方的大榕樹，樹氣根已形成數十根樹柱並包覆防空洞，成了特色、吸引參訪、散步。

彰化市長林世賢表示，園區太大了，預估全區修復至少15億元，希望起帶頭作用，喚起文化部、鐵路局等重視，第一期廣場落成後，將接續執行第二期及第三期的修復再利用，並且公所'已租下台鐵宿舍群內3棟「洞洞屋」，已發包委託製作修復計畫書，包含測繪結構圖等，爭取修復工程經費，企盼逐步開放舊宿舍群，串起彰化鐵道觀光新軸線。