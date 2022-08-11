第五屆港澳台大學生走朱子之路研習營於8月11日舉行。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

第五屆港澳台大學生走朱子之路研習營於8月11日(四)，在福建省舉辦開營儀式，由福建省政協、香港朱子文化交流協會及台灣中華傳統文教交流協會等单位共同主辦，台灣方面，協會理事長鄒琍瓊也受邀親自到福建參加開營儀式。此次活動共有閩港澳台四地20所高校近300位師生報名參加，盛況空前。

雖然受到疫情影響，但受益於網路科技的發展，採以網路連線的方式參與開營活動，並聆聽演講。台灣方面也匯聚了4所大學，共計近30名師生，於台北會場，線上參加開營活動。

台灣代表翟子睿在開營式發言表示，台灣儒學源於閩學，受到朱子學說的影響相當深遠，可見兩岸在儒學文化上是具有高度的「和合」與「貫通」基礎。翟子睿認為，華人的文化圈是愛好和平的，朱熹思想所表達的「貫通性和諧」正是當前華人圈最需要的思維，一定能更好發揮華人文化圈的文化價值。

台灣學生代表潘瑋婕在分享時提到，朱熹特別注重道德教育，包括立志、存心養性、省察與力行等論點，強調將道德認知轉化為道德行動。這些思想都啟發當代青年學習的步驟與過程。他表示，台灣的民間信仰有著豐富的世俗化特徵，龍山寺或文昌祠中，都可看到奉祀朱熹神像，除了給予學子們精神安慰外，更是提醒學子們讀書必須兢兢業業，學習朱熹治學的態度。

鄒琍瓊理事長表示，「朱子之路」活動已舉辦兩年的線上交流。台灣學生這兩年受邀參與線上活動的學生遍布北中南各地，透過線上活動對於朱熹文化產生了高度的興趣，也更能理解中華文化在兩岸的發展脈絡與共通性。許多學生參加完後，都殷切期盼疫情可以早日消弭，親自到武夷山走一趟朱子之路，體驗深度文化之旅。