聯合再生能源（3576）看好台灣太陽能市場，董事會通過將再擴展第二條大尺寸太陽能電池暨模組產線，預計資本支出將達8.38億元。

聯合再生公告今年第二季財報，第二季合併營收為39億元，較去年同期成長6.3％、季減16.7％，合併毛利率約10.5％，相比前一季減少4.4個百分點、但較去年同期大幅改善。營業淨利為1.2億元，年增198％、季減76％，本期歸屬於母公司業主之淨利為1.74億元，季減71％、相比去年同期則是轉虧為盈，每股盈餘約0.1元。

聯合再生上半年營收為85.8億元，較去年同期成長29％，合併毛利率為13.5％，上半年歸屬於母公司業主之淨利為7.7億元，每股盈餘約0.47元，相比去年同期轉虧為盈。

聯合再生宣布擴充產能，以配合市場需求，預計將投入新產能大尺寸M10電池暨模組產線，投資金額預計8.38億元左右，擴產後與現有機台設備的優化，可充分滿足國內市場成長的需求，要維持台灣廠商出貨量第一。