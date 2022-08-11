英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX / OTCQX：IFNNY）推出提供符合高安全等級要求、可用於驗證產品真偽的NFC安全標籤產品：NFC4TCxxx標籤引入了採用AES-128加密演算法的開放的標準化安全架構，並且具有差分功耗分析（DPA）、差分故障分析（DFA）等固有的抵禦物理攻擊的能力。

英飛凌NFC安全標籤產品可提供從304b到4 Kb等不同儲存容量的選擇，品牌方能根據自身需求選擇資料儲存並創建可自訂的應用來完善與客戶間的互動需求。

安全標籤可透過品牌方專屬的登入頁面來進行編輯管理：如在讀取安全標籤的同時，品牌方可在展示頁面設置與產品相關的額外訊息，提供其他相似產品的產品清單，又或者提供獨家優惠、邀請客戶參加品牌方的特別活動等，以此幫助品牌方與顧客建立更長期的互動關係，增加顧客黏著度，提高顧客的回購率。

NFC技術可以有效地實現了消費者和品牌方之間的雙向溝通，讓雙方可以根據產品的使用、使用者體驗及需求進行互動瞭解，為品牌方在產品和服務上的不斷優化和改進提供了應用基礎及資料支援，同時也助力品牌方在激烈的市場競爭中獲得競爭優勢。

為了進一步幫助品牌方進行品牌保護應用的快速建置，英飛凌推出了NFC 2Go開發套件，可透過NFC智慧手機讀取、編輯並管理搭載英飛凌NFC安全標籤來實現品牌保護管理。這款開發套件內含NFC標籤貼紙、iOS和Android行動應用程式、後台雲端認證軟體、標籤個人化定制工具以及使用者指南。