高通技術公司宣佈其旗艦Snapdragon 8+ Gen 1行動平台將驅動三星電子最新的可折疊式智慧型手機—三星Galaxy Z Fold4和Galaxy Z Flip4。高通技術公司最新旗艦行動平台Snapdragon 8+是一頂級強大平台帶來增強的功效和效能，以最終提升涵蓋所有裝置上的體驗。

全新Galaxy Z系列裝置還採用最新高通FastConnect 6900行動連接系統，能夠提供高速、穩定的頂級Wi-Fi和藍牙連接。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Christopher Patrick表示：「二十多年來，我們和三星保持緊密合作，共同帶來頂級Android體驗，並不斷加強合作夥伴關係。我們致力於為客戶和消費者帶來最創新的行動和連網體驗。搭載Snapdragon 8+ Gen 1的三星Galaxy Z Flip4和Z Fold4是雙方合作成果的絕佳例證。」。」Snapdragon 8+ Gen 1為Galaxy Z系列帶來極致體驗提升，讓使用者可以全天候享受行動體驗。Snapdragon 8+ Gen 1提供超流暢的操控回應、色彩豐富的HDR場景和最佳視覺品質。

透過更佳的高通Adreno GPU和高通Kryo CPU，Snapdragon 8+ GPU和CPU的處理速度提升了10%，GPU和CPU功效提升也高達30%，提供極致遊戲體驗。

Snapdragon 8+ Gen 1還採用第七代高通AI引擎，帶來無與倫比的AI能力和高達20%的效能提升。Galaxy Z系列亦能透過Snapdragon 8+專用信任管理引擎確保提升應用程式與服務的安全性。

Galaxy Z Flip4和Z Fold4支援先進的Snapdragon連網能力技術，包括5G、Wi-Fi和藍牙，能夠帶來快速可靠的連接體驗。SnapdragonX65數據機射頻系統提供卓越的連接速度率和效率，包含5G毫米波實現的最快5G蜂巢式網路速度。

兩款裝置均採用最新的FastConnect 6900，能夠帶來頂級的Wi-Fi 6／6E和先進的藍牙能力。無論使用者在進行串流傳輸、玩遊戲還是工作，都能夠在效能需求極高的應用中體驗到極速連網速度、低延遲和可靠的效能，即便在網路最擁擠的區域也是如此。