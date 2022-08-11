國巨（2327）上半年EPS繳出22.65元亮麗成績單，但國巨預估，未來六個月消費性電子需求仍弱，下半年壟罩在庫存調節壓力，因此第三季減產標準品，稼動率下探50～60％，但是營收大宗的高階產品可望連九季站穩90％以上。

由於汽車、工業及能源領域的高階應用需求穩健，平衡了消費性電子的疲軟，國巨出具的第三季財務預測優於市場預期，估僅低個位數百分比下滑，約當季減1～3％，毛利率、營益率可望維持第一季水準，法人據此推估，國巨第三季營收仍將站穩300億元以上。

國巨財務長陳彥松表示，消費性產品如手機、筆電需求持續疲軟，無論是通路或是客戶都面臨庫存調整壓力，上半年庫存去化成效不大，因此第三季針對標準品減產，稼動率將下滑至50～60％，與今年上半年的60～70％相較呈現下滑。

在營收比重達75％的高階需求上，陳彥松認為需求穩健，特別是在汽車、工業及能源領域的訂單持續成長，第三季的BB值仍達1以上，因此價格方面維持穩健，他預估，第三季高階品的稼動率可望維持95～100％。

陳彥松表示，第二季在大陸封城、俄烏戰爭之下，國巨仍繳出穩健的財報，第二季每股稅後純益11.05元，「雙率」均較前一季度成長，這對國巨來說非常不容易，主要是產品組合持續改善建功。