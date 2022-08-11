成人片導演圤智雨日前舉辦男優海選，場面浩大、狂吸500多人報名，因為奪冠者的對手女優便是孟若羽，然而冠軍「阿碩」和遞補「饅頭」卻接連棄權，歷經一番波折，最終才確定是由「小胖子馬修」上陣拍攝，而他的女友也支持拍攝成人影片，今(11日)圤智雨曝光劇情內容，確定有吃香蕉跟一套動作劇情。

圤智雨的素人男優海選沒預期順利，幾人因家人因素最終放棄，不禁讓圤智雨感嘆發文：「台灣男人出一張嘴的可能性是滿高的」，也引發網友議論紛紛，好險最終「小胖子馬修」願意出馬拍攝，近來圤智雨也拿到他的性病檢驗報告，檢定結果皆屬正常，目前確定成人片可以開拍，他也不忘誇讚馬修是真勇者。

小胖子馬修的檢驗報告出爐，目前確定可以展開拍攝。(圖/圤智雨 fb)

現今動作片的拍攝人選終於確定，圤智雨也立刻和小胖子馬修、小胖子馬修女友一起討論劇情走向，提出三種拍攝方案，一是融入小倆口的愛愛日常、二是高中生和正妹老師破處、三是不用搞劇情直接上陣，但會安排女友在旁邊握著手，「所以觀眾老爺們有啥劇情想看的嗎？」最後補充吃香蕉、啪啪啪會各進行一次。

圤智雨的男優海選需面臨空幹實測，原冠軍阿碩和馬修曾同台比拚腰力。(圖/圤智雨 fb)

事實上，這位「小胖子馬修」會能遞補當男優並非憑空而來，當時他還曾和冠軍同台競技「27秒空幹片」，獲得不少網友正面評價，另一方面，圤智雨也曾透露海選參賽時的選手，現場都有男性友人陪同，只有馬修帶他女友來陪，而且女友也支持他當男優，邀請他出面拍攝的話，作品的劇情會很容易編寫。