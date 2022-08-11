共軍圍台軍演，外界關心我「能源線」未來能否正常運作。經濟部今（11）日表示，中國軍演期間有7艘液化天然氣船依時程順利完成靠卸作業，未受影響。

由於現有天然氣安全存量只有10天，未來共軍軍演如果常態化如何因應？經濟部長王美花說，軍演期間看起來進出口海運如常，沒有影響，3天是如此，那5天、10天也是如此，「如果只是軍演，不影響出入。」

經濟部表示，中國軍演期間安排靠卸有7艘液化天然氣船，皆依時程順利完成靠卸作業，未受影響，會持續滿足天然氣發電及產業與民生的用氣需求。

在離岸風電海事工程上，經濟部表示，3月開始，工作船舶船期及人員，展開安裝作業，中國在台灣鄰近海域的軍事演習，並未對我國離岸風電工程進度造成影響，也不影響作業人員安全。

經濟部進一步說明，離岸風電工程今年5月達作業高峰期，迄7月底已完成85座風力機安裝，裝置容量約達700 MW，今年年底預計累計設置量可超過200座離岸風機。