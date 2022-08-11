嚴重暴雨傳出一家3口住在地下室活活被淹死的悲劇。

橫掃奧斯卡四大獎的曠世鉅作《寄生上流》，電影中出現「半地下室」(banjiha)住宅也讓人們了解韓國獨有的文化特色。總統尹錫悅表示，「這將是115年最嚴重暴雨」。甚至傳出一家3口住在地下室活活被淹死的悲劇，讓許多人直呼「不敢再住了」。

南韓本周一連3日大雨狂炸，首爾市和京畿道地區總計7,000多輛淪為泡水車，釀成6人失蹤、9人死亡，其中包括住在半地下室的一家3口，13歲少女、47歲母親以及48歲阿姨。《紐時》報導指出，再次凸顯韓國貧富差距惡化，以及漲翻天的房價危機。

罹難者7年前因為價格便宜搬進這裡，鄰居還原當天情況表示，雨勢一夜之間下得又急又大，水像瀑布一樣沖進地下室，內外壓力之大，根本無法開門逃生；當時他們試著打電話求助警消，無奈全都斷線。2名同是住戶的男子設法從靠近街道的氣窗把這家人拉出來，但防盜柵欄阻礙了這一切，接著水灌滿了整間房子，大家都無能為力。隔天早上，消防員趕到現場把水抽出，遺憾的已成3具冰冷遺體。

South Korea is sinking! Terrible sudden floods, cars sank, streets turned into rivers pic.twitter.com/X4oeVtFO2V — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) August 8, 2022

這些低於室外地面的「半地下室」房間遍布韓國都會區，因為極差的生活品質，加上種種的租房劣勢，導致價格比一般住宅還要便宜；半地下室的出現最早是用於躲避戰爭，類似防空洞的用途。《中央日報》指出，當局統計光是首爾地區，就有超過20萬戶，占全國半地下室住戶的6成比例。

暴雨期間，有許多半地下室住戶剛好外出用餐，才僥倖逃過死劫。有居民在網路上分享，「當我下班回家時看到這一幕，感覺天要塌下來了…」其中，一名50多歲婦女也是此次罹難者，為了救出遺留家中的愛貓而返家，之後再也出不來。