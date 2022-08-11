「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」歷經5次流標，經費從30億追加到34億元，納入11日啟動彰化縣採購廉政平臺的第一重大工程。（吳敏菁攝）

「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」歷經5次流標，經費從30億追加到34億元，納入11日啟動彰化縣採購廉政平臺的第一重大工程。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」歷經5次流標，經費從30億追加到34億元，納入11日啟動彰化縣採購廉政平臺的第一重大工程，宣示從設計、發包施工到驗收，均公開透明，縣長王惠美也表示，彰化縣補助款，執行效率從2019年已從扣減的負轉正，3年增加8000多萬元。

彰化縣長王惠美表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程是縣府近期重大的工程建設，可以改善彰化市區交通壅塞，帶動經濟活絡。但工程要經過高速公路、鐵路，難度相當高，加上原物料上漲，為了讓工程能夠順利完工，縣府特別邀請檢、調、廉、職安等，共同成立彰化縣第一個重大工程採購廉政平臺，確保工程品質、避免外力介入，讓公務人員、廠商都可以安心。

王惠美也表示，每年度行政院對直轄市與縣市政府年度計畫及預算進行考核，從2019年度開始，彰化縣補助款從扣減，轉變成增加補助款，增加336萬元，2020年、2021年也分別增加4800萬元和3700多萬，行政效率不斷的提升。

法務部廉政署署長莊榮松表示，2016年廉政署提出採購廉政平臺，讓政府部門能做好彼此的橫向聯繫，並將工程資訊公開透明，檢、調、廉一同把關，排除不當力量干擾，讓公務員放心做事，也讓廠商得到合理利潤。

彰化地檢署檢察長洪家原表示，「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」對彰化縣民非常重要，全長約4.5公里，橫貫北彰化東西向，穿越國道與鐵道，除影響經濟外，更是防洪治水的關鍵，絕對是影響縣府的重大工程，彰化地檢署責無旁貸，如有涉及不法的外力干擾，地檢署絕對會負起偵辦的責任。