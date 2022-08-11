是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布與諾基亞（Nokia）成功地展示了全球首次800GE公開測試，協助服務供應商和網路業者驗證下一代光學系統的完備性。

隨著業者轉採前面板端口之800GE可插拔光學元件，互連和鏈路可靠性便需要新一輪的驗證週期，以確保它們能在電信級環境中運作。這些高速介面帶來了許多前所未有的挑戰，業者須準確地測試新的800GE矽晶元件、光收發器及高頻寬乙太網路的速度。

一場由諾基亞在2022年6月於西班牙馬德里舉辦的Nokia SReXperts專屬客戶活動中，兩家公司使用Keysight AresONE 800GE Layer 1-3 800GE線速測試平台，以及Nokia 7750服務路由平台進行了完備性測試。Keysight AresONE為用於測試並認證Nokia FP5網路處理器晶片以及800GE可插拔光學元件的解決方案。

這次驗證活動中使用的Nokia平台，包括支援48個800GE埠、基於FP5的7750 SR-1x-48D，以及支援36個800GE埠的7750 SR-1se。

Nokia FP5晶片採用112G SerDes技術，可支援800GE的硬體速率。FP5使網路能有效地擴充容量並提供IP訂閱者服務，同時維持完整性，針對不斷升級的網路安全威脅提供先進保護功能，並且降低耗電量。

諾基亞是今年第一家推出高密度800GE系統的供應商，提供多款平台供客戶選擇，從配備36個800GE埠的小型固定平台，到配備432個800GE埠的旗艦型7750 SR-14，機種齊全。