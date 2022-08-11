電商美而快（5321）第二季繳出好成績，單季營業利益0.67億元，年增47.3％；歸屬母公司稅後淨利0.47億元，年增135.6％，每股稅後盈餘1.34元，獲利寫下近7年單季最佳表現。

美而快上半年營業利益1.34億元，歸屬母公司稅後淨利0.89億元，分別年增59.9％與126.3％，每股稅後盈餘2.53元，為歷年同期新高。

分拆營收來看，美而快第二季電商事業體相較去年同期增加35.4％，占整體營收比重達84.3％，成長動能主要來自於網紅品牌銷售穩定成長及生活選物業績大幅提高。美而快表示，疫情期間服飾、配件等時尚商品銷售成績多少受新冠疫情影響，惟網紅品牌因粉絲黏著度高，加上網紅帶貨能力強，業績表現不減反增，尤其帶動獲利動能強勁。

生活選物部分，商品涵蓋生活、保健、食品、家居清潔等多元範疇，美而快表示，這一類別本來就比較不受疫情影響，且透過直播「隨播隨買」、FB直播「FB+1」的行銷策略，得在理想的行銷成本下提升商品銷售業績，並帶動第二季毛利率37.3％、營益率8.5％，淨利率7.8％，皆保持在高檔表現。

此外，美而快表示，自6月起，各類品牌業績明顯回溫，主要因適逢暑假期間，及後疫情時期國內旅遊潮復甦，使得旗下主打外出服飾的各項商業品牌受惠，以及商業品牌因應市場需求回溫，陸續推出聯名款與副品牌服飾商品上市，並取得銷售佳績所帶動，美而快看好商業品牌業績在下半年電商旺季可望延續。

展望下半年，美而快表示，除電商旺季效應帶動外，上半年也已與十餘位網紅合作，開發服飾、居家用品、美妝、保養品等商品，目前新品牌已於6月陸續上架，預估效益最快於第三季有較明顯反映，為營運動能添動能。

另外，旗下原有網紅品牌銷售表現則穩健成長，在有新網紅品牌於第三季陸續加入下，整體有望維持高成長；商業品牌部份，也將有計畫拓展非服飾類商品，拚提升營收表現。