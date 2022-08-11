全球記憶體與儲存領導品牌金士頓旗下的電競品牌Kingston FURY，今日正式在台推出兩款反叛者系列旗艦級超頻記憶體Kingston FURY Renegade DDR5與Kingston FURY Renegade DDR5 RGB。

新產品除了具備6400MT/s高速、CL32低延遲的極致效能外，每條Renegade DDR5 RGB記憶體上嵌有多達12顆LED以呈現出細緻的光線流動感，更可運用16種預設燈效與更多自訂效果，讓玩家因應不同遊戲與對戰情境，盡情顯現與眾不同的個人風格。

具備6400MT/s極致超頻速度及CL32超低延遲的Kingston FURY Renegade DDR5記憶體，為更臻完熟的DDR5世代再寫下一項里程碑。記憶體選用由工程團隊精心調校的高品質零組件，經百分之百原廠完整測試，不僅通過各大主機板廠2嚴謹的相容性驗證，更獲得Intel XMP 3.0認證，確保玩家享有無須妥協的極致超頻體驗。

有別於以往以全黑為主體的低調風格，Kingston FURY Renegade DDR5系列記憶體採用銀黑相間的全新鋁合金散熱片設計，搭配鎧甲般的外型，呼應其強悍效能與堅不可摧的品質，與最新主機外型相得益彰。

喜愛絢麗燈光效果的玩家，可透過金士頓FURY CTRL3控制軟體內建的16種RGB燈效輕鬆烘托遊戲氛圍；更可以自訂燈光效果打造專屬自己的燈光秀，並在Kingston FURY專利紅外線同步技術的助力下，讓燈條流動保持完美一致。

金士頓表示：「由團隊精心打造的Kingston FURY Renegade DDR5系列產品，同時兼具了極致效能與可靠品質。在其助力下，我們將幫助玩家持續突破侷限、發揮硬體潛能，將遊戲體驗推升至下一個顛峰。」