去年台北市政府衛生局認定，禾馨醫療集團違規不符資格者施打疫苗，對禾馨旗下小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等4診所開罰共230萬元，其中小禾馨士林小兒專科診所提告抗罰部分，台北高等行政法院撤銷處分。可上訴。

台北高等行政法院公告主文，對蔡宛蓉即小禾馨士林小兒專科診所與臺北市政府衛生局間因傳染病防治法事件，「訴願決定及原處分均撤銷」，但判決理由未提供。至於禾馨旗下另3家診所提起的行政訴訟，仍在審理中。