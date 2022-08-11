許多人想要愛愛都會選擇到旅館進行，不過有時可能造成其他房客不滿。一名女網友表示，最近她和2名友人到台中旅遊時住旅館，沒想到隔壁房客卻在凌晨3點至7點激戰6輪，讓她驚呼「不會腎虛嗎？」

原PO在Dcard發文表示，入住的旅館評價不錯、隔音差強人意，所以她們其實早有心理準備，沒想到這次入住卻是整夜都無法好眠。原PO指出，隔壁房客先是在3點多傳來陣陣疑似哭泣的聲音、敲擊牆壁的聲音，結束5分鐘出現開門聲後，又傳來「不同的女聲在叫」，甚至越叫越急促、越大聲，還有疑似機器聲，她們只好播放一首兒歌、把音量放到最大聲回擊，隔壁也因此暫時停戰。

結果到了5時30分許，又傳來陣陣聲響吵醒原PO，就算她戴上耳機播放搖滾歌曲，也無法蓋住隔壁的歡愉聲音，直到早上7點間，隔壁陸陸續續的進行3輪激戰，其中一次只持續約30秒，但頻繁的吵鬧聲仍讓原PO深感不滿，「不會腎虛嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「播放兒歌這招也太有創意了吧！」、「本來想建議往生咒，但兒歌也是滿清新的」、「直接到門口幫他大聲鼓掌喊加油，看他還做不做得下去」。