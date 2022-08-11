信義房屋（9940）11日舉行線上法說會，信義房屋表示，由於疫情、升息、政策等因素使房市動能轉弱，前七月房仲及代銷本業的營收較去年同期減少11%，下半年房市回升力道恐不如去年，不過總銷30億元的板橋推案「嘉和」預計11月起交屋認列，將挹注下半年業績。

信義房屋近年跨足建設事業，「嘉和」、「嘉品」案均已完銷，「嘉和」以今年完成全部交屋為目標，總銷30億元的「嘉品」預計2024年第四季交屋，此外，也將推出國內第四個建案，該案位於新莊副都心昌平國小旁，規劃96戶住宅、4戶店面，並在基地北側租地作為接待中心，9月將推出預售，總銷約23億元，預計房價將上看6字頭。

至於大陸無錫總戶數608套的「山水嘉庭」，迄今已出售400套，至6月底已交屋333套，約已認列50億元營收，信義表示，上半年大陸房市受到疫情影響，交易動能並不理想，大環境不好，今年上半年僅銷售21套，不過「山水嘉庭」仍以今年全案完銷為目標，不過近來大陸房市政策偏向鬆綁、穩定房市，在「山水嘉庭」銷售一定成數後，才會開始審慎評估取得第三個開發項目，區域上仍聚焦以上海周邊城市為主。

至於國內房仲本業，今年營收較去年衰退約一成，近一年全台新展20店，其中中台灣及南台灣為主要重心，合計展17店，目前全台店數達497店，朝500店大關邁進。

信義指出，疫情逐漸受控，遞延買盤緩步回流，但力道不會如去年強勁，雙北以外預售熱區買氣放緩 ，在升息循環、台股重挫、全球景氣轉弱下，影響信心與購買力，通膨預期仍強烈，支撐房市高檔盤整。