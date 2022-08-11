台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）11日召開董事會，通過上半年合併財務報表，累計上半年合併營收57.8億元，稅後純益3.7億元，EPS為1.17元，並通過訂定9月17日為除權交易日，每股配發0.5元。

春雨上半年合併營收57.8億元，較去年同期增加9.6％；營業利益5億元，較去年同期增加5.9％；稅後淨利3.7億元，較去年同期減少10.5％；第二季毛利率19％，較第一季15％成長，第二季營業利益率10％，亦較第一季8％成長，每股稅後盈餘1.17元。

春雨表示，通膨壓力持續上升，加上俄烏戰爭影響，各國持續實施貨幣緊縮政策，終端需求萎縮，鋼市正處於淡季。綜觀公司第二季營運狀況，台灣地區穩定中求成長；以內銷為主的印尼地區，受國際情勢衝擊較小；大陸地區因疫情影響各地陸續封城，表現相對沒那麼亮眼，在疫情減緩陸續解封後，客戶回補庫存，銷售狀況已逐漸回穩。

春雨表示，碳中和議題持續發酵，減碳已成世界各大鋼廠趨勢，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權等方式，都將使鋼品價格有所支撐，且中國基建計畫陸續展開，能推升全球鋼鐵長期需求。目前國際鋼價跌勢已趨緩，築底態勢浮現，評估鋼鐵後市仍可獲支撐，公司將把握先機，持續擴大台鋼集團內部資源整合的優勢，以提升營運效率，優化流程作業，對未來營運展望抱持正向可期。