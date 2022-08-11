國家科學及技術委員會科學園區審議會今日通過5件投資案，共計93.4億元，包括生物技術的英緹生物、信標醫學、台康生技橋頭分公司；積體電路的鴻鎵科技中科分公司。另外有22件增資案及5件增加產品及營業項目案，合計增資81.42億元。

本次投資金額最大的是台康生技橋頭分公司，位於南科橋頭園區，投資金額達85億元，主要產品為研發生產生物相似藥以及生技藥品之委託開發暨生產服務（CDMO）。

國科會指出，台康生技將打造總規模15萬公升的國際級全方位商業化生產線，以因應未來自行開發的生物相似藥市場拓增需求，以及中、長期CDMO之國際業務拓展，投產後規模將比現有產能大18倍以上。

台康生技橋頭分公司主要技術均由公司團隊自行研發，橋頭新廠規劃於2023年開始興建，預計2026年將投入5萬公升產能。進駐南科橋頭園區後將有助於園區精準健康產業發展，並可提升南台灣生技產業整體競爭力。

另外，鴻鎵科技中科分公司將投資2億元，研製第三代半導體氮化鎵功率磊晶片及氮化鎵功率電晶體等產品，除自有技術外，並獲日本NTT－AT技轉磊晶技術，從晶片到終端產品，設計、生產、銷售結合多家廠商一貫作業，產品應用於太陽能儲能、新能源車、工業自動化及5G高頻通信等產業，有利於促進中台灣形成高科技產業聚落。依據TrendForce研究預估，氮化鎵功率元件主要應用為消費性產品，至2025年市場規模將達8.5億美元，2020年至2025年複合成長率高達78％，具有相當市場潛力。