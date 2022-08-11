中保科（9917）副董事長林建涵11日在法說會上指出，市場需求快速成長，集團的智慧城市及資安業務，預期會是集團未來的兩大金雞母。

中保科累計今年上半年合併營收75.32億元，營業利益11.5億元，稅後淨利12.63億元，每股稅後盈餘2.86元。其中，智慧城市業務的營占已達20％。

第二季獲利下滑，中保科指出，主要受到原物料大漲，及薪資成本提升所致。對於第三季，由於油價過去兩個月呈現下滑，加上日前公布的美國消費者物價指數低於預期，第三季原料成本可望緩解。

中保科目前手中智慧城市的業務，包括桃園航空城、基隆港口、高雄、淡水及苗栗等案子，林建涵指出，預期這塊未來會不斷成長，集團已訂下目標，2025年智慧城市營收佔比由目前20％提升至27％。

對於資安市場的開發，中保科指出，裴洛西訪台後，8月2日至5日出現來自網際網路的大量攻擊，跟8月1日相比，攻擊事件量暴增到三倍以上，這塊市場後勢看好。

中保科指出，集團在今年初與中華資安成立台灣首家專業資安服務公司「保華資安」，也推出解決網路威脅與風險的「中保網路哨兵」。