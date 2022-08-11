「文化+農業」、「農業+旅遊」帶頭致富創造農村新經濟。

近年來中國大陸政府將三農(農業、農村和農民)問題，認定是關係國計民生的根本性問題，並以解決好三農(農業、農村和農民)問題作為國家發展的重中之重。 因此，開始走上農業改革甚至完成脫貧致富的經濟發展目標。

在各地政府大力推動下，掀起了一波鮭魚返鄉的創業潮，這些在外拼搏學習的遊子們，帶著技術及資金返鄉創業，協助家鄉農民引進新的農改技術，成功的將原本的夕陽產業走向市場。其中位於陝西省洋縣華陽鎮小華陽村的徐靖，可算是其中一位典型的代表。由於早期大陸城鄉發展落差較大的因素，徐靖也如同村裡許多人一樣，從小立志要走出大山依靠知識改變命運，大學畢業後，便隻身前往經濟較為發達的沿海城市奮鬥拼搏十餘年，積累了豐富的工作經歷。

時值2018年期間，徐靖收到家鄉政府「返鄉投資」的邀請，出於對家鄉的情感，他沒有絲毫猶豫返鄉創業。積極投入參與了洋縣農業改革的建設，其中規劃用洋縣龍亭田園綜合體當下現有的優質農田，創造出「文化+農業」、「農業+旅遊」的創新模式，設計製作了造紙鼻祖蔡倫塑像和「秦嶺四寶」(朱鹮、大熊貓、金絲猴和羚牛)的稻田藝術景觀，受到了各大媒體的爭相報導，成為了鄉村振興的典範，前後吸引遊客近百萬人次。如今徐靖已擁有文化、貿易、工程、農業等領域相關業務，年產值過億。

位於陝西省漢中市洋縣龍亭鎮的優質蛙苗繁育中心。(圖／方偉光)

荷蛙共生 創新科學養殖成為陝西洋縣的農業新名片

日前，在全中國大陸首家規模化荷蛙共生示範專案所在地——陝西省洋縣龍亭鎮荷蛙共養示範基地裏，這種“荷蛙共生”的新生態循環農業模式展現一派新景象，百餘畝的稻蛙共生基地裏，牛蛙給稻田提供有機肥，稻田又可以淨化水，農戶在此務工也增加了收入。基地設有

圖說；位於陝西省漢中市洋縣龍亭鎮的優質蛙苗繁育中心。(圖／方偉光)

牛蛙配對池、產卵池、孵化池、蝌蚪養殖場、變異池、牛蛙集中飼養池，包含了牛蛙生長的全產業鏈，從源頭保證了牛蛙的品質。目前，這裏共吸納了60多名群眾務工，每人月均增收2000餘元。隨著當地養蛙產業的縱深發展,會帶動更多村民參與其中。徐靖說：荷蛙共生池塘裏的水，經過生態排水槽、沉澱池、過濾壩、曝氣池、過濾壩、淨化池和生態渠，可直接用於水稻灌溉，實現了真正意義上的「零排放」。（資料來源／方偉光）

荷花田不僅具有觀賞價值，還能透過與青蛙共生達到環保節水的功效。(圖／方偉光)