國巨公司（2327）今日公布2022年第二季財報，第二季營收313.22億元，較上一季增加3.9％，歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為59.27億元，較上一季減少5.1％，年減6.4％，單季每股稅後盈餘11.05元，寫歷年同期次高紀錄。

國巨表示，第二季非營業項目淨收入為4.8億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.87億元。此外，第二季度提列未分配盈餘稅等稅負6.21億元，對單季EPS的影響約為1.16元。

累計國巨2022年上半年合併營收614.56億元，較去年同期增加19.4％。上半年歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為121.71億元，較去年同期增加7.4％，總計每股稅後22.65元。

上半年毛利率為38.5％，年減1.6％百分點，營業利益為153.73億元，營業利益率為25％。非營業項目淨收入為10.49億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得10.21億元。

國巨表示，展望第三季度，由於全球疫情、通膨及國際局勢的不確定性因素仍高，且中國地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況仍需密切觀察，而客戶端及通路端的標準型產品庫存偏高，市場需要時間消化及調整，但公司營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，公司將審慎應對業績及營運展望。