國際匯市的小紅旗－美元指數，連續2天都在105上下波動，8/11來到105.39，為一個多月來的新低。外匯商認為，與美國7月份消費者物價指數（CPI）通膨率低於預估，脫不了關係！？

美國經濟強、通膨高，美元指數衝高；美國經濟有衰退疑慮，通膨率稍減，美元指數也跟著下來。這個「神邏輯」，讓一般散戶十分迷惑。

然而，美元指數自7/14最高點的108.64往下滑，至今一個月期間多是盤整往下，至少讓非美貨幣的貶勢得以喘息，以日圓兌美元匯率為例，8/11已來到132.64，歐元也來到1.032，拉開與美元平價的小幅距離。

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，美國7月份消費者物價指數CPI降至8.5%，緩解了聯準會繼續大幅升息的壓力，白宮、市場都鬆了一口氣，所有G10貨幣兌美元均走強，美元指數因此一度跌破105關口，離岸人民幣兌美元突破50日均線，達到7月13日以來最高水準至6.72水準。

楊傲正認為，現在的情勢比較像是「美元走勢，掌握在聯準會官員言論中」，而不全然在市場的多空力道。聯準會下一次的利率會議在9月舉行，聯準會官員的發言將在未來一段時間持續影響美元的走勢，這將攸關美元指數能否持續站穩在105關口的關鍵水準之上。

FXTM 富拓分析，對聯準會和白宮而言，「通膨猛於虎」，根據6月聯準會對2022年通膨估算，2022年底通膨目標應在5%附近，由此可見，聯準會官員如在未來 一段時間持續發表鷹派言論，並維持2022～2023 年持續升息的看法，對美元的提振作用「仍將存在」。