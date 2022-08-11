王姓男子3年前騎車行經苗40線1處路段，卻「犁田」，當場造成左側手肘開放性傷口、雙側性膝部挫傷等傷害，術後左手肘關節活動角度縮減，一狀告上法院，稱案發路段2側邊緣有砂石掩蓋標線且茂密雜草侵入道路，一審判決王自摔與道路無關駁回，王不服上訴，二審認為苗縣府疏於維護，判國賠138萬元確定。

王當時指控，當時車禍地點的屬於苗栗縣政府管轄，道路卻疏於維護，行駛於苗40線右側道路卻是泥土淤積，顯見縣府執行道路養護時，未將污泥清除、路肩整理，造成他自摔，導致勞動力的減損，並向苗縣府請求賠償醫藥費、看護費、精神撫慰金等費用計215萬餘元。

一審認為，王騎乘系爭機車自東往西方向沿苗40線道前進，另大貨車於路旁岔路駛出後右轉，自西往東方向沿苗40線道行駛，王見狀即向北側路邊減速偏駛，路面上有泥土及雜草，大貨車接近時，上訴人在有泥土、砂石、雜草之路緣處，向大貨車方向傾斜、停止，隨即倒地，但無法證明與雜草、砂石有相關聯性。

苗縣府稱，苗40線路面狀況良好，有定期巡查，並未發現任何道路功能缺失，且泥土及雜草均位於道路邊緣線以外之路肩處，不影響道路使用功能，與王騎車自摔沒有關聯性，於是一審駁回王的訴請，王不服再提上訴。

二審法官認為，根據王提供案發3年前及今年的現場照片比對，確實當時王摔倒的路段兩側邊緣佈滿砂石，道路標線被遮蓋，且泥土長了雜草茂密延伸路面，甚至遮住路旁護欄，但案發後的砂石、泥土、雜草都遭移除，標線也變明顯。

二審指出，若以王車禍當時照片判斷，雜草要長成那麼茂密，已經將道路邊線、路邊護欄、反光鏡桿子全部掩蓋，顯非一兩日即可長成，但縣府的巡查回報紀錄，卻記載「正常無缺失」，認為縣府未盡巡查之責須賠償，判賠138萬元，全案確定。