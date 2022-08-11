1名女護理師因為背部、手臂上全是刺青，還被拍到穿著服露出手臂刺青，為病人打針，網友分享照片說「現在護士都這麼殺的嗎？」還有網友問說這樣會被主管討厭嗎？意外引發討論，多數人認為專業度與刺青無關，也有人說「很適合在急診，感覺不容易被欺負」、「遇到靠X的病人派她出馬就對了」。

日前有網友在臉書分享2張照片，是1名護理師背後、手臂全是刺青，該護理師穿著小可愛背心，將刺青展現出來，另1張照片她則是換上制服為病患打針，右手臂還露出刺青，該網友在PO文中說「現在護士都這麼殺的嗎？」之後該篇PO文截圖被分享至臉書「靠北護理師」上，再度引發討論。

女護理師因為背部、手臂上全是刺青，網友分享照片問說這樣會被主管討厭嗎？意外引發討論，多數人認為專業度與刺青無關。（翻攝自臉書「靠北護理師」）

臉書「靠北護理師」PO文說「請問一下這種刺青8+9妹類型的同仁會不會被主管盯上呢？」其他網友紛紛留言「我們看的是專業而不是私生活」、「很適合在急診，感覺不容易被欺負」、「刺青不一定是壞人專業才是重要」、「帥，遇到靠X的病人派她出馬就對了」、「護理師我只會在乎她的打針技術」、「很帥啊病人會安靜很多」、「這個魅力，可能會先被醫師盯上」、「其實不會影響專業就好，尊重藝術」、「這樣病人才不會ㄍㄟ笑」、「刺青跟專業有關係嗎」。