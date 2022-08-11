嘉義市殯葬園區有6座火化爐使用10多年明顯老舊，市府向內政部申請殯葬設施量能提升計畫補助改善更新，在立委王美惠協助下，獲內政部補助5200萬，自明年起到2025年分3期執行，市府感謝王美惠長期關心殯葬園區，指汰換總經費1億5750多萬元，希望王美惠可以再幫忙增提高補助金額，減少市府財政負擔。

王美惠表示，自她擔任民代以來，就非常關注殯葬設施的完善性，亦多次於在內政委員會及院會質詢時，向中央提出相關需求，之前礙於中央補助規定，殯葬業務的補助回歸地方自治範疇，但王美惠認為，嘉市殯葬園區承載了許多非嘉市的需求，要求內政部應重新審視，並編列預算補助。

在王美惠極力要求下，內政部規畫「殯葬設施量能提升計畫」相關預算，協助地方政府設置或更新供給相對不足之殯葬設施，以因應未來殯葬業務的迫切需求。

另針對民眾反應，嘉市殯葬園區告別式廳舍數量嚴重不足，經常遇到需在戶外搭設帳棚辦理告別式窘境，王美惠強調，後續還會與中央部會研討，共商廳舍不足的解決方案。

市府民政處長劉美鳳說，市長黃敏惠非常重視殯葬園區的服務和設施、設備效能，這2年就投入1億7500多萬去改善設施，包括2座爐具汰換，3年多來加加減減超過2億元，這次因中央提供殯葬設施量能提升計畫供各縣市申請，市府3月分提報改善6具火化爐、3套空汙設備。

劉美鳳說，汰換火化爐具等總金額1億5750元，中央核定分3年建置，補助5200萬，市府還要自付1億多，盼立委王美惠協助爭取更多經費。