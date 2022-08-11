台語是常見的台灣話，不過隨著時代發展，年輕人懂得台語的比例有逐漸減少的趨勢，日前有網友發文詢問「彩虹」的台語怎麼唸，沒想到真的考倒一票年輕人，最後好不容易找來阿嬤解答，但沒想到每位阿嬤都有各自的說法。

一名網友日前在臉書《爆廢公社》中貼出一張照片，只見雲霧繚繞的山上出現了美麗的彩虹，像極了一道七彩拱門，原PO感慨地說：「相信很多年輕人不知道它（彩虹）的台語」，貼文一出果然難倒許多人，網友紛紛敲碗留言，想知道彩虹台語的正確念法。

有網友特地找了阿公、阿嬤來解答，紛紛留言，「ㄎㄧㄥˊ啊」、「虹或霓」、「輪布」、「聽老一輩兩種講法：ㄘㄞㄤˊ或ㄎㄧㄥˊ」、「ㄎㄧㄥ，也有唸出布棚」，而其中最多人回覆的則是「ㄎ一ㄥ」。

根據教育部《台灣閩南語常用詞辭典》，「虹」的音讀為「khīng」，音與「ㄎ一ㄥ」拉長帶鼻音相似，意指大氣中水滴經日光照射後，發生折射或反射作用形成的弧形光圈，也就是彩虹。

「虹」的台語音讀為「khīng」，音近似「ㄎㄧㄥ」。（圖／擷取自教育部台灣閩南語常用詞典）

另外，過去也有網友分享不諳台語的趣事，《中時新聞網》曾報導，「路邊驚見『8字詭異標語』 照唸後眾人秒懂 狂翻白眼」，有民眾目擊路邊標語寫著「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，想了好久仍然無法參透其中的意涵，上網請益後才發現，原來這個標語要用台語唸，意思是「菸蒂丟這，不要丟水溝」。