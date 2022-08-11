晚間6時40分自來水管洩壓完成後，交通已經恢復正常行駛。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

雨彈炸高雄 派出所前冒「2米高大噴泉」太驚人 原因公布（翻攝自記者爆料網）

高雄市今晚一陣豪雨，國家警報狂響多區達淹水警戒，有民眾直擊旗山區旗甲路三段圓潭派出所前冒出約2公尺高的大量自來水，經查是自來水公司為維修自來水管，因無法由和正街內斷水改由旗甲路三段165號前洩壓，引發自來水噴發狀況，晚間6時40分自來水管洩壓完成，交通並已恢復正常。

高雄市晚間下起豪大雨，旗山區及杉林區降雨量破百毫米，根據高雄氣象站資料，最大降雨量是杉林區121毫米、旗山區109毫米，均達到豪雨等級，那瑪夏區時雨量66毫米、甲仙區時雨量55.5毫米、美濃區時雨量49.5毫米，內門區時雨量77毫米。

有民眾目擊在旗山區圓潭派出所前，冒出約2公尺高的大量自來水，經警方調查，為自來水公司為維修中正里和正街內自來水管，因無法由和正街內斷水改由旗甲路三段165號前洩壓而引發自來水噴發狀況，員警立即派遣備勤人員前往交管，維護交通安全。

自來水公司表示，於晚間6時40分自來水管洩壓完成後，交通已經恢復正常行駛。