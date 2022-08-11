諾貝兒（6844，丁丁連鎖藥妝）受惠防疫產品熱銷，上半年稅後淨利2.1億元，年成長率64.08％，EPS以6.99元持續坐穩連鎖藥局通路獲利王。

營運表現亮麗的諾貝兒，前七月在防疫產品、藥品及保健食品成長中，營收達25.59億元，年成長率15.8％。

根據財政部統計資料庫統計，西藥零售業近4年整體銷售額成長22％，包括大樹、杏一、康是美、健喬、明碁醫等藥局通路、醫材業者都積極拓點，透過展店衝高營業額。

諾貝兒董事長張振興表示，丁丁連鎖藥妝目前有89家分店，在整體的通路布局策略上採取的是比較穩扎穩打的方式，考量營收與獲利成長幅度都要相當，才會去設點，不會為了拚營收而讓獲利率下降。此外，公司未來也不排斥與其他中小型的藥局合作，藉此擴大服務規模。

展望下半年，張振興指出，近年來社區藥局不僅連鎖化，更有超市化的趨勢；多樣化的品項銷售，讓消費者一站購足是丁丁連鎖藥妝持續努力的方向。

另外，為方便購買輔具的民眾申請長照輔具補助，丁丁連鎖藥妝也取得衛福部長照輔具代償墊付特約販售資格，今年下半年更將從50家據點，增至83家，佔丁丁全通路逾9成。