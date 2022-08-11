儘管全台疫情持續發燒、確診率飆破20％，但國人刷卡消費熱度不減。金管會銀行局副局長童政彰11日公布最新統計，國人2022年6月單月刷卡金額達2,644億元，累計今年上半年全台刷卡額衝1兆5,443億元，創史上同期次高，另外，「非現金支付」交易金額也衝2.82兆元，年增11％，2023年6兆元目標有望達到。

據統計，2022年6月當月簽帳金額約2,644億元，是2019年來同期新高，較上月增加64億元、2.5％，較2021年同期成長22.8％；累計上半年刷卡額1兆5,443億元、年增7.5％，則是史上同期次高，僅次於2019年上半年的1兆5,961億元。

童政彰分析，6月簽帳金額較上月成長主要是民間消費動能恢復，且6月繳房屋稅倒數也是其一原因。今年所得稅因疫情關係延長一個月繳稅，7月將有刷卡繳稅款入帳，可望再創佳績。

「非現金支付」也是金管會力推政策之一，2023年目標是國人使用非現金支付的交易筆數提升50％（即78.32億筆）、交易總額則拚6兆元。童政彰指出，截至2022年6月底為止，國人利用信用卡刷卡、儲值卡、網路線上購物等非現金交易已達到25.14億筆，年增7.6％、交易金額達到2.82兆元、年增11.02％，筆數、金額都雙雙成長。

童政彰分析，非現金交易的筆數年增幅小於金額，主要受到疫情影響。從年增率來看，民眾已習慣大金額交易用非現金支付，而受到疫情影響，今年上半年民眾外出減少、搭乘交通運輸的機會也減少因而筆數增幅較小。

若再看細項，非現金交易還是以「信用卡」為主，交易金額占54.67％、交易筆數占42.09％，儲值卡的交易金額占筆僅1.17％，但交易筆數占比達40.88％，童政彰表示，交易金額占比維持與去年相當，代表民眾用信用卡、儲值卡的習慣沒有太大變動，對於今年是否可達標，他預估若從上半年2.84兆元來看，全年應有5.64兆元，金管會會持續各種宣導，像透過外送員線上付款等各種方向來推廣，有機會挑戰2023年6兆元的目標。