日勝生（2547）今（11）日公布半年報及上半年重要業務報告，受惠桃園青埔總銷18億元、全數完銷的「日勝新京站」，持續交屋貢獻，預售時已全部完銷，今年上半年全數認列完成，因此衝高業績，每股賺0.07元，優於去年同期的微幅虧損；展望下半年，將以總銷40多億元的「日勝幸福站」一樓庭園戶「發現之旅」，為主要業績衝刺動能。

今天日勝生公布2022年上半年重要業務報告，累計營收27.14億元，營業毛利13.77億元，營業利益4.60億元，稅前淨利1.55億元，歸屬於母公司業主淨利為6,336萬元，每股稅後純益為0.07元。

其中，來自100％持股的日鼎循環經濟投資控股，上半年對母公司日勝生的獲利貢獻度最大，認列損益達3.3億元。

其次為持股100％的日鼎水務，對日勝生的獲利貢獻度，排名第二，認列損益達3.2億元。

持股71.65％的萬達通，則貢獻8,220萬元的獲利給日勝生。

值得注意的是，去年疫情爆發後營運大噴出的北投日勝生加賀屋國際溫湯飯店，首度轉盈之後，2022年上半年持續獲利，累計稅後純益近1,300萬元，也創造佳績、回饋母公司日勝生。

展望下半年，日勝生協理陳婷婷今天表示，房地產本業業績，將以板橋「日勝幸福站」的一樓庭園樓中樓「發現之旅」新成屋銷售，為主要貢獻來源，總銷逾40億元，目前已公開銷售，最近更榮獲建築業奧斯卡獎美譽的「全球卓越建設」金獎的殊榮，加上生態社區與庭園健康宅設計，目前一樓中小坪數住辦產品已接近完售，並吸引50~68坪大坪數庭園住宅看屋客層。

陳婷婷表示，其中中小戶別，已幾乎完銷，另外大坪數戶別，則持續銷售衝刺，提供下半年房地產本業的營收和獲利的成長動能。

今年日勝生累計前7月營收，比去年同期大幅成長24.14％，達31.43億元。

陳婷婷表示，接下來下半年銷售重點，除「日勝幸福站」的「發現之旅」之外，將聚焦台北市精華區「僑安新村」危老重建案，及新北市「日初不老莊園」二期，兩筆新案，將籌備推出，最快將在第四季至年底進場潛銷。

其中「僑安新村」，位於大安區蛋黃地段，歷經整合12年後終於完成，甫於2022年7月動工，並且跨國合作，與擁有71年歷史的國際品牌日本國土開發，簽訂僑安新村新建工程契約。

另外「日初不老莊園」為日勝生康養樂齡事業的指標大案，位於三芝。其中第一期推出500多戶，規劃15坪、18坪與27坪的樂齡宅，並結合樂陶居康養系統服務；同時導入數位線上專人帶看及720度全景看屋，保留部分住宅作為長照據點與家人陪伴房，以長期服務規畫經營，口碑銷售不俗。日勝生並進階研發衰弱影像偵測技術，擴大雲端健康監測系統，依據客戶回饋精進樂齡設計；至於「日初不老莊園」二期，現正籌備登場，規劃於下半年推出。

至於穩定收益的循環經濟事業日鼎水務，陳婷婷表示，2022年上半年用戶接管戶數達11.5萬戶，每日可處理污水量10萬噸，其中3萬噸放流水質已超過回收水標準，相當於每日可提供12座奧運泳池的回收水，供大桃園工業區水資源循環利用。

日勝生水資源處理技術，也透過子公司泰誠營造顯現，其所承造桃園市環保局「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，採用多層複合濾水淨化工法，藉由自然土壤、砂石等混合濾料及透水層設計，每日淨化設施可循環處理共1.8萬噸水量，有效改善湖泊水質，因此獲得國家卓越建設獎，2022年7月並獲得經濟部水利署全國水環境大賞有氧淨化首獎。

陳婷婷表示，此外，營運事業北投日勝生加賀屋溫泉飯店，以類出國的正統日本文化元素搭配加賀屋溫泉旅館特色，除獲得2022台灣服務業大評鑑休閒度假飯店獎，加上寶寶抓週、納涼抹茶季與夏日泡湯專案業績上揚，突破疫情創造業績。

日勝生表示，由於建設永續城市已成為日勝生事業準則，包括台北市僑安案與館前案、台中綠捷聯開站三案、高雄站東都更案，都已設計為低碳綠建築。未來日勝生各事業除100％取得綠建築及智慧建築標章外，也將導入數位 BIM 建築資訊模型系統，有效提升營建效率，創造安全舒適的永續生態城市。