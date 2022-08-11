新光三越虎屋小形羊羹14入／夜之梅小倉紅豆羊羹。（新光三越提供）

新光三越Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派，推薦價890元。（新光三越提供）

新光三越烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕，推薦價900元。（新光三越提供）

隨著中秋過節及送禮的儀式感升溫，新光三越中秋禮品預購開跑以來，首周便引爆熱絡買氣，其中日本首度登台的伴手禮最受歡迎，還有米其林名廚月餅、頂級燒烤組合、經典港式月餅等，皆是民眾鎖定的搶購焦點。

新光三越特別統計首周十大熱銷榜，其中獨家引進、日本皇居御用甜品「虎屋小形羊羹／夜之梅小倉紅豆羊羹」，開賣首周銷售突破1500條，榮登中秋禮品熱銷第一名，而也是首度來台的「Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派」，以逾千盒銷售量登上第二名，另日本金澤名菓「烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕」、「小倉山莊 嵯峨乃焼」亦入榜，各限量千盒早早搶購一空。

其他如「半島酒店 主廚推薦奶黃月餅」和「香港皇玥經典流心雙輝月餅」，及米其林一星餐廳MUME主廚林泉打造的「TASTE by MMHG星月典藏精緻禮盒」、名廚頂級烤肉組合「Wildwood米其林星廚烤肉組」等，都擠入十大熱銷榜中。