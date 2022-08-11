南韓YouTuber網紅姜學斗（音譯，강학두）2018年透過AfreecaTV頻道成為直播主出道，影片內容多以幽默風趣的對答訪問為主，從事直播工作已有4年，已經小有名氣，長相英俊的他近日突爆出自己整型失敗，公開控訴醫美診所在手術上有醫療疏失，難過表示「鼻子融化了」，前後對比照判若兩人，引起許多南韓網友的熱議。

姜學斗本月8日於社群網站上傳一篇「鼻子正在融化」為標題的文章，文章中他控訴醫美診所有醫療疏失，他表示在江南的一家整形外科診所進行隆鼻手術，4個月內做了7到8次的麻醉手術，和4次鼻子開放式手術，導致他的鼻子因為發炎開始腐爛和融化，根據他提供的照片可以看到姜學斗鼻子歪了一邊，留下一個驚悚的孔洞，畫面相當令人不適。

姜學斗表示自己去就醫，醫生透露會這樣是因為細菌感染，此外他為了治療必須注射類固醇成份的藥品，不料引起全身性副作用，肚子、腿部、肩膀都出現明顯紅色疤痕，4個月來天天打抗生素，一天服用3次抗生素藥丸，還有明顯的副作用都讓他苦不堪言，一度想要輕生。

不過醫美診所於11日反駁他的說法，院方認為是他第一次動刀沒有照顧好傷口，還常常揉鼻子，導致術後恢復困難，不過診所有替他動第二次手術「根據過去的病例來看，對於鼻子高度的期待值至少要等待6個月左右，我們試圖說服他，但他還是希望盡快調整，再加上手術後的管理，導致傷口恢復更緩慢了。」認為姜學斗會這樣，主因是自己造成的。