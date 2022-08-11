「人渣文本」周偉航。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅的台大碩士論文被認定抄襲並且遭撤銷碩士學位一事，總統蔡英文表示，只要是「完整看過兩本論文」，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。「人渣文本」周偉航諷刺，一個學界最新的公理出現了，叫做「看過兩本論文的就會知道」！看完兩本之後就「入了教」！看完兩本還沒入教的呢？「中共同路人！」

總統蔡英文10日下午在臉書表示，台大學倫會的決定，許多人都認為，智堅所提出的證據都沒有被採納。我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是「完整看過兩本論文」，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

蔡英文也支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。並請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白。

對此，「人渣文本」周偉航諷刺，一個學界最新的公理出現了，叫做「看過兩本論文的就會知道」。看一本不行，看三本以上也不行，就是要看兩本，看完兩本之後，就「入了教」！看完兩本還沒入教的呢？「中共同路人！」

另外，「人渣文本」也表示，林智堅碩士被撤銷，原本「陳明通」後面接著的「老師」也自動取消了，大新竹抄襲哥真的厲害喔，直接抓去國安局測個謊好了！

「人渣文本」也幽默稱，如果中華大學審定結果也判定抄襲，林智堅將只剩學士。建議火速讓林智堅入閣，這樣還可以號稱「內閣大學士」！