2022年世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽今天（11日）落幕，男子組光復高中97比54擊敗泰山高中，女子組陽明高中69比56取勝北一女中，光復高中和陽明高中將於9月20日到9月28日到塞爾維亞首都貝爾格勒參賽。
光復高中教頭陳定杰和3位球員王威翔、謝銘駿和鄭名斈目前在U18亞青培訓隊、缺席這次選拔賽，不過球隊還是一路晉級到最終戰，靠著第2節30比7攻勢，帶著29分領先進入下半場，最後順利取得參賽權。
將升上高二的光復中鋒沈宥均，來自彰化溪湖國中，而且國中還是念美術班、擅長水墨畫，國二身高就有185公分，因此開始接觸籃球，目前身高192公分的他，世界中學生籃球錦標賽選拔賽是球隊仰賴的中鋒戰力，今天對泰山攻下20分，表現搶眼。
能夠到歐洲國家比賽，沈宥均和隊友都很興奮，沈宥均透露：「之前只去過韓國，第一次可以去這麼遠的地方，超開心。」
9月出發塞爾維亞前，光復高中還會透過菁英盃等4項盃賽磨練，光復教練李宇偉說：「球隊今年暑假從王輝盃到世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽，陸續修正問題，HBL新球季要放下上季冠軍光環，一切歸零重新努力。
#籃球 #高中籃球 #世界中學生籃球錦標賽代表隊 #選拔賽 #光復高中
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。