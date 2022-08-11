光復高中中鋒沈宥均（右）國中是美術班學生。（高中體總提供）

2022年世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽今天（11日）落幕，男子組光復高中97比54擊敗泰山高中，女子組陽明高中69比56取勝北一女中，光復高中和陽明高中將於9月20日到9月28日到塞爾維亞首都貝爾格勒參賽。

光復高中教頭陳定杰和3位球員王威翔、謝銘駿和鄭名斈目前在U18亞青培訓隊、缺席這次選拔賽，不過球隊還是一路晉級到最終戰，靠著第2節30比7攻勢，帶著29分領先進入下半場，最後順利取得參賽權。

將升上高二的光復中鋒沈宥均，來自彰化溪湖國中，而且國中還是念美術班、擅長水墨畫，國二身高就有185公分，因此開始接觸籃球，目前身高192公分的他，世界中學生籃球錦標賽選拔賽是球隊仰賴的中鋒戰力，今天對泰山攻下20分，表現搶眼。

能夠到歐洲國家比賽，沈宥均和隊友都很興奮，沈宥均透露：「之前只去過韓國，第一次可以去這麼遠的地方，超開心。」

9月出發塞爾維亞前，光復高中還會透過菁英盃等4項盃賽磨練，光復教練李宇偉說：「球隊今年暑假從王輝盃到世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽，陸續修正問題，HBL新球季要放下上季冠軍光環，一切歸零重新努力。