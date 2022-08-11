MITSUI OUTLET PARK今夏就在9月11日前，於林口、台中港、台南三店，打造了小朋友最愛的「巧虎環遊世界趣」，林口店主打「玩遍歐洲飛一夏」，將中央廣場打造成大型歐洲景點大富翁，更設計了義大利比薩斜塔、荷蘭風車、法國凱旋門、瑞士著名的熱氣球等著名景點；台中店則有「日本夏日納涼趣」，精心重現模擬繽紛煙火的動態燈飾，日本味十足的祭典屋台攤位、彈珠檯與太鼓達人，還有必玩的撈金魚遊戲等。

MITSUI OUTLET PARK台南店今年以「巧虎環遊世界趣-玩遍歐洲飛一夏」為主題，將中央廣場打造成大型歐洲景點大富翁，更設計了義大利比薩斜塔、荷蘭風車、法國凱旋門、瑞士著名的熱氣球等著名景點。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台中港店打造「巧虎環遊世界趣-日本夏日納涼趣」，還有驚喜水晶球讓民眾打卡拍照。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台南店的「巧虎環遊世界趣-美國鐵路探險自由行」中還原登機場景，更能坐上可移動的小火車來場美國東西岸鐵道遊。（MITSUI OUTLET PARK提供）

台南店就有「美國鐵路探險自由行」，不僅有巧虎機長帶領登機，上飛機前還能領取巧虎護照，更可坐上移動的小火車，來場美國東西岸鐵道遊。28日前還有「夏日應援Chill」第二彈，夏日商品3折起優惠，每周一早上10點開啟會員APP，即可領取每周限量500份200元電子抵用券，另憑當日當店刷永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡，單筆消費滿3000元，12日至14日可兌換限量200份GODIVA雙重巧克力霜淇淋兌換券、19日到21日可兌換限量200份御前上茶宇治聖代雙重奏兌換券。