中國正以更堅實的科技研究成果鞏固足以緊追美國的科技大國地位，日本官方發布的科技指標顯示，過去只有美國曾經達到的有關科學技術論文數量和質量的3大指標上，中國已經拿到3個冠軍。若中國對科技人員與資金持續進行戰略性投入，中國可望於2050年成為與美國並駕齊驅的科技強國。

《日經中文》報導說，日本文部科學省下屬的研究所發佈的科學技術指標顯示，在此前只有美國達到過的科學技術論文數量和質量的3大指標上，中國已拿到3個冠軍，躍居世界首位。中國不僅是本國的宇宙太空站建設等大型科學技術項目，還在基礎科學研究領域構建産生自主成果的體制下脫穎而出。

報導說，在推動去碳化的重要基礎技術等方面，大陸也取得豐碩成果。例如廉價的新型鈣鈦礦太陽能電池，其能源轉換效率等性能上已能與韓國等國競爭世界第一的寶座。從事各國科學技術實力分析的日本鈴鹿醫療科學大學的校長豐田長康預測：「由於發表頂尖論文的研究人員不斷擴增，中國的諾貝爾獎獲獎者遲早會穩定增加」。

報導指出，中國在科學技術領域實現迅速增長，完全是在政府主導下進行戰略性投資所推動。他們在2016年發佈的科學技術長期戰略中曾提出，要爭取到2050年成為世界科技強國。熟悉日中美科學技術政策的東京大學的教授合田圭介認為，「科學技術研究領域重視研究速度的競爭，中國政治體制自上而下地迅速敲定預算投入和政策，發揮了積極作用」。

此外，資源的集中投入引人關注。中國2020年的研發費用比上年增加7.5％，換算成日元增至59兆日元（合台幣13兆元），在10年內增至約2.5倍。美國的研發費用換算成日元是72兆日元（合台幣16兆元），居世界首位，但增長率更高的中國正在迎頭趕上。從研究人員人數來看，中國為228萬人（2020年），明顯多於居第2位的美國的159萬人（2019年）、排在第3位的日本的69萬人（2021年）。

報導指出，中國政府在2021年3月敲定的截至2025年的5年計劃中提出，加強被認為落後於歐美的人工智慧（AI）、量子信息、半導體、腦科學、基因和生物技術等。東京大學合田圭介教授表示「與科學相比，中國更重視技術，在推動諾貝爾獎級重大發現的基礎研究方面，美國更有優勢」。

若觀察研發費用和研究人數，日本僅次於中美，排在第3位，但近年來增長乏力。日本政府將通過始於2021年度的為期5年的「科學技術創新基本計劃」，以10萬億日元的大學基金推進改善年輕研究者待遇，並通過投資收益支持大學研究活動，但能産生的效果至今仍是未知數。