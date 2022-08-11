基隆市長林右昌致贈匾額予今年主普的黃姓宗親會。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

傍晚開始，基隆市區街頭陸續出現了中元祭的踩街遊行花車。（張志康攝）

中元祭遊行的花車，讓基隆街頭出現久違的熱鬧氣氛。（張志康攝）

已經傳承168年的雞籠中元祭，11日晚間登場重頭戲放水燈踩街遊行。基隆市長林右昌晚間表示，雞籠中元祭傳承168年的核心精神就是族群和諧與全民團結，在疫情爆發兩年後，特別感謝防疫人員與與全民共同防疫，讓疫情趨緩，才能恢復中元祭盛大舉辦。

今年雞籠中元祭為期1個月，由主普黃姓宗親會籌辦相關科儀。11日進行的放水燈遊行活動，自傍晚開始出發，沿線有許多民眾等著遊行花車經過，與過去兩年不同的是，先前受疫情影響縮減規模取消徒步遊行，今年恢復傳統作法，開放隨同花車踩街遊行。

基隆市長林右昌晚間表示，傳承168年的雞籠中元祭，不僅是基隆市重要的民俗祭典，也是台灣最重要的中元祭活動。今年隨著疫情趨緩，中元祭得以恢復盛大舉行。他認為，這正是雞籠中元祭傳承的核心精神──族群和諧與全民團結。

在今年的遊行踩街的行列中，除了各姓氏宗親會外，也包括了新住民的行列，更凸顯了族群和諧的重點。

在基隆市區的遊行結束後，各姓氏宗親會的水燈頭將轉往八斗子望海巷，預計在午夜，正式進行「放水燈」的水燈頭施放儀式。民間習俗相信，水燈頭漂流的愈遠，代表接收到普度訊息的好兄弟愈多，在「有吃有保佑」的觀念下，認為會得到好兄弟的庇祐，再加上火勢的旺盛與運勢的象徵連結，意味姓氏團體的運勢會更好。