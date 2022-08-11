PLATTS報導，伴隨廠商相繼減產救市、石化持穩去化，遠東區五大泛用樹脂現貨行情浮現築底反彈跡象，PVC在連二週持平後，最新報價反彈10美元，每噸910美元；HDPE持平；LDPE、LLDPE、ABS、PS報價跌幅趨緩，小跌10～20美元。至於EVA續跌75美元，每噸2,308美元。

分析師指出，PVC止跌回穩，PTA、SM也小漲走堅；相對當前石化上游原料乙烯、丙烯趨緩，廠商利差萎縮壓力改善。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台化（1326）、國喬（1312）營運加分。

台聚（1304）因部分產線7月中下旬故障、尚未復工，且EVA近期市況轉淡，7月營收表現降溫。台聚評估該廠預估停工期約一個月，月營收比重約14％，目前暫以既有庫存支應，後續待提交復工計畫至政府單位審議後方能復工。

分析師認為，第三季EVA市況偏淡，目前主靠大陸太陽能需求支撐，第四季觀察政策推動能否助力回升。此外，大陸古雷石化因EVA工廠投產時間延後至明年第一季，30％（約24萬噸）乙烯產量難以去化；加上EG、PP、SM供過於求，輕油裂解業務仍處虧損，也將壓抑台聚獲利表現。

在亞洲供應商開工率偏低及韓國S-Oil事故，限縮亞洲供應量，加上原料輕油價格價格回穩後，支撐苯、PX報價止穩回升；在苯、PX及SM等產品價格波動趨緩走堅下，台化營運承壓稍有舒緩。

此外，今年聚烯烴海外上半年新產投放力度相對較弱，PE有Lotte的110萬噸裝置投產，PP有韓國現代50萬噸和阿聯酋48萬噸裝置投產。下半年預計約320萬噸PE產能待投放，惟第三季檢修相對集中，且因市況不佳，廠商降載明顯，有助醞釀築底。