女星董梓甯(梓梓)擁有犯規上圍、堅挺翹臀以及白皙美腿，她還被封為「真人版娜美」，本身還是職籃啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長，董梓甯也不吝嗇放送福利，近來她不只拍攝24秒熱舞片，展現活力甜美的一面，另還放送香蕉色的細肩帶洋裝照，不只肩膀上空、背面挖出一片美背，乍看很像裡面沒穿。

照片中，董梓甯穿著一件深U的輕柔感洋裝，胸口大開、秀出深邃事業線，寬鬆的衣服面料，順著雪白長輩的弧線滑下，連身設計的洋裝裙擺，垂掛在接近腳踝的位置，董梓甯綁了招牌馬尾，腳踩著白色拖鞋，頭髮別上愛心髮夾，配上她的超甜美笑容，再一轉身露出超白皙的光滑玉背，根本辣翻。

董梓甯穿香蕉色洋裝，後背全開就像剝香蕉撕開外皮。(圖/董梓甯 IG)

董梓甯也很適合香蕉色洋裝。(圖/董梓甯 IG)

董梓甯的胸器、美腿、玉背全都露出，讓她也幽默喊道：「露背的部分像一根香蕉被脫皮」，網友也紛紛留言：「夏天ㄉ港覺(感覺)」、「長髮好好看好喜歡，愛了老婆」、「這香蕉要去哪裡買」、「突然餓了想吃水果！」、「是一隻可愛的小黃雞」、「這套洋裝超有夏天感覺啦」、「梓甯的美背好迷人」。

董梓甯錄下24秒運動片，和隊友芊茵一起熱舞。(圖/董梓甯 IG)

此外，她也錄下24秒熱舞片，與「Formosa Sexy」隊友芊茵跳舞放送性感，一邊跳舞、一邊比出多種手勢，包括勝利YA、噓小聲點、扭扭肩膀等等，抖動肩膀還向前鞠躬，深U事業線傾洩而出，董梓甯美腿舞到特定動作的時候，不僅顯得腿長、白皙，甚至秀出接近半邊屁股蛋，私服、制服都能盡顯她的性感。