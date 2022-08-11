潤娥在《機密同盟2》中是個一天賺不到100韓元的YouTuber。（車庫娛樂提供）

韓國男神玄彬暌違4年回歸大銀幕，與孫藝真結婚後的首部作品《機密同盟2》將於中秋連假上映，延續前作，他繼續飾演北韓刑警「任鐵零」一角，帶著新任務來到南韓，和南韓刑警「姜鎮泰」、FBI探員「傑克」合作，成為三角同盟中的主導人物。

談到回歸感想，他表示：「這次努力想展現出『鐵零』在各方面都更勝前作的模樣！」李晳勳導演也大讚：「玄彬演員對於拍攝準備得十分透徹，非常專業。他對於角色和拍攝時所產生的煩惱，都讓我覺得他的心思很細膩！」

《機密同盟》首集在韓觀影人次突破781萬，如今續作《機密同盟2》除了是同個製作團隊打造外，玄彬、柳海真、「少女時代」成員潤娥、張英南原班人馬也紛紛回歸，還加入《犯罪心理》丹尼爾海尼（Daniel Henney）、《雞不可失》陳善圭，近日公布前導預告，可看到玄彬所飾演的北韓刑警帶著全新任務來到南韓，與柳海真所飾演的南韓刑警再度搭檔合作，此外還加入FBI探員這個全新角色，3人在華麗的動作場面中展現各自的魅力，且在潤娥心花怒放的視角下，令觀眾更好奇這次的三角同盟會有什麼樣爆笑刺激的進展，此支前導預告在韓國片商YouTube頻道公開10天，截至8月11日已突破164萬瀏覽人次。

故事敘述北韓刑警任鐵零（玄彬 飾）為追捕藏匿在南韓的國際犯罪組織，投入新的共同搜查任務。而南韓刑警姜鎮泰（柳海真 飾）則在搜查中因發生失誤而被調至網路搜查隊，為了回到廣域搜查隊，鎮泰自願擔任鐵零的夥伴。再次見到鐵零的敏英（林潤娥 飾）則又重燃對他的愛意。就在鐵零和鎮泰終於找到犯罪組織首腦張明俊（陳善圭 飾）的藏身之處時，來自美國的FBI探員傑克（丹尼爾海尼 飾）突然現身，依舊令人辛酸的南韓刑警、一樣傑出的北韓刑警、來自FBI的美國刑警，因各自的目的而團結一心的他們，將展開刺激的共同搜查行動。

有「真大海」之稱的柳海真，在片中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角，以獨特的詼諧演技風格再度展現這個角色充滿人情味的模樣，且將發揮更勝前作的逗趣演技，和玄彬所飾演的北韓刑警展開一段爆笑刺激的搜查行動，李晳勳導演還透露：「這次柳海真演員所挑戰的動作場面難度更勝前作，且觀眾們所期待的爆笑場面，柳海真也將完美地展現給大家！」

「少女時代」成員潤娥在片中繼續飾演「朴敏英」一角，將再次展現愉快、充滿活力的存在感，這個角色和姊姊、姊夫同住一個屋簷下，且是名一天賺不到100韓元（約臺幣2元）的YouTuber。這次她在面對重返南韓的「鐵零」和新認識的「傑克」時，獨自糾結不已，且還在搜查任務中扮演意外的角色，林潤娥將透過「朴敏英」這個角色，展現活潑可愛的獨特生活演技，為電影注入一股愉快的活力，李晳勳導演表示：「林潤娥演員將每一場戲都變得很有趣，展現特別的演技才華，而且還以與眾不同的即興演出，塑造出這個機靈的角色！」

另外，曾以《我叫金三順》、《犯罪心理》、《X戰警：金鋼狼》展現魅力演技的丹尼爾海尼，這次飾演來自美國的FBI探員「傑克」，是個聰明、有著溫暖笑容，且具備完美搜查實力的角色，為了追捕犯罪組織成員，意外和南北韓刑警一同進行搜查行動，在片中展現獨具魅力的多變樣貌，李晳勳導演透露：「在構想劇本的階段時，就以丹尼爾海尼演員的形象來塑造『傑克』這個角色！」非常高興能請丹尼爾海尼參演《機密同盟2》，而這也是丹尼爾海尼繼經典韓劇《我叫金三順》後二度和玄彬合作。

還有以《犯罪都市》獲得青龍獎最佳男配角的陳善圭，後來接連以《雞不可失》、《勝利號》、《解讀惡之心的人們》等作展現極具張力的演技，這次他則飾演大惡角—犯罪組織首腦「張明俊」，在世界各地犯下罪行，為了達成己身利益不擇手段，是十分凶狠的人物，將和玄彬、柳海真展開最激烈的血戰。他為詮釋該角色，還學了北韓方言，並挑戰高難度的動作戲，將展現強烈的角色魅力！李晳勳導演表示：「由陳善圭演員來詮釋『張明俊』這個角色彷彿命中注定！他每場戲都令人印象深刻！」

《機密同盟2》將於9月8日在台上映。