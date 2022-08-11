民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風暴未止，台灣大學9日認定抄襲並撤銷碩士學位。對此，林11日晚間受訪時重申，他提出資料完全沒被採納，台大卻快速又大動作審議出結論，使他的人格和聲譽受到巨大影響，強調一定會捍衛人格清白，至於是以何種方式或管道，目前仍與律師研議中。

外界關注林智堅台大論文申訴下一步如何進行，林表示，一定會捍衛他個人的人格清白，不過未來會以何種方式捍衛，目前還在與律師研議中。對於蔡英文總統下令全黨力挺，黨內出現不同聲音，林說明「我們絕對沒有要對抗台大」，先前就主張學倫會召集人蘇宏達應迴避，最後蘇仍在自己的程序內表示不須迴避，林為保障自身權益，8月9日發電郵給台大，希望時間上能互相配合，豈料當天就大動作在記者會宣布審議結果，令他感到錯愕。

林智堅強調，此事攸關他與調查員余正煌的權益，學倫會的時間其實2個月內完成即可，但才啟動3周，他提出的人證、物證與資料，完全沒被採納，台大就迅速宣布結論，對他來說不僅是學位被撤銷，更重要的是人格與聲譽受很大影響，他與團隊都極度希望能將事件還原。

另中華大學論文方面，林智堅昨也親赴學校說明，首次參加學倫會的他透露，委員提問過程中，其中有委員一而再再而三提出重複的問題，顯然其中某位委員對於他說明的時間序有不同意見，甚至還有委員開始揪出他論文內寫錯之處，討論內容變成論文細節，因事隔多年他也只能盡量回溯說明。林也說，學倫會目的為審議是否有抄襲，若他論文品質不佳，他虛心接受指教，但昨日學倫會時間比原先通知的拉長許多，後來在律師與主持委員提醒下才結束。

此外，針對台灣民意基金會最新民調顯示，62％桃園市民認為林智堅論文被台大認定抄襲應退選。林智堅回應，選舉過程會參考各式各樣不同單位的民調，話鋒一轉直批這就是對手期待的，他被徵召至今已過30多天，勤跑基層也提出政見，顯然被負面選舉淹沒，對市民來說不公平，藍營欲以負面選舉作主軸，他不認同也認為不會得逞，將持續步步為營做好選務工作。