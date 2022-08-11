（華南銀行配合政府政策，力挺國內在地產業。圖／華南銀行提供） 華南銀行與興達海洋基礎公司簽訂購料及營運周轉金貸款合約，並由國家融資保證中心提供融資保證。興達海基公司為中鋼公司為配合政府加速推動離岸風電產業之發展目標，以及支持政府產業在地化政策於2018年4月投資成立，基地位於興達港「高雄海洋科技產業創新專區」，佔地約27公頃，投資興建離岸風電管架式（Jacket）水下基礎產線，並引進歐洲富經驗之技術廠商（Nervion）及技術顧問（DNV），結合國內供應鏈廠商，致力於扶植離岸風電在地產業鏈，期能達到政府推展離岸風電水下基礎之製造與供應需求，並同時協助在地工業技術升級，繁榮地方經濟。國家融資保證資金來源由行政院國家發展基金及八家公股行庫共同捐助，並由中國輸出入銀行擔任核保執行單位。本機制提供送保銀行最高6成的融資保證，保證對象為本國企業，包括資金限用於國產化項目之綠能建設開發業者、綠能設備及服務供應商與國內重大公共工程承攬廠商。離岸風電在國內屬於新興產業，相關融資牽涉工程技術、環境保護、政策法律、財務及保險等面向之調查評估，架構較為複雜，華銀為國家融資保證基金捐助銀行，自基金成立以來即致力協助綠能業者透過該基金保證機制，取得綠能建設所需資金，目前已參與3件離岸風電相關供應鏈廠商送保授信案，保證成數均達最高的6成，合計協助業者取得超過50億元的資金。華銀長期推動綠色金融，截至7月底，投資綠色債券達136億元，綠色產業放款餘額3,668億元，針對資金需求較大之企業，亦透過籌組聯貸的方式，引領同業共同加入綠色金融行列。此外，華銀重視企業社會責任及永續經營，多年前即制訂「永續授信原則」強化ESG風險評估，今年6月中完成簽署「赤道原則」以接軌國際標準，並持續配合政府扶助國內產業升級、促進經濟發展等政策，力挺國內在地產業，提供更多元且全方位的金融專業服務，與企業攜手加速轉型升級，共同實踐環境、社會、治理(ESG)精神，邁向永續經營。