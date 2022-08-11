香港女星溫碧霞出道多年，出演過多部電視劇及電影作品，她所飾演的角色中，以《封神榜》裡美艷動人的惡女角色「妲己」最為經典，至今仍被觀眾封為是「最美妲己」，風靡兩岸三地。近期她在小紅書發文曬出海邊美照，被網友發現疑似裡面沒穿衣，批評太刻意了。

溫碧霞8日在小紅書曬出與家人到海邊出遊的合集短片，影片中她化著濃妝，披一頭長髮現身，身穿黑色無袖連身裙，站在沙灘上看夕陽自拍，網友發現溫碧霞將胸前拉練拉到肚臍的位置，傲人上圍若隱若現，裡面似乎沒有穿任何內衣，依舊是擁有火辣身材的美魔女。

溫碧霞分享海邊拍下的短片。（圖／翻攝自小紅書／溫碧霞Irene Wan）

影片中還有她與家人的多張合照，溫碧霞配文：「最愛聽著海浪的聲音看日落，雖然時間很短暫，但這份美好永遠留在我心中。」不過影片卻引發網友產生不同的看法，「不要醬紫（這樣子），太刻意了」、「越來越作，可以正常點嗎」、「咋變成這樣了，不自然」；但也有人認為這是她的自由，這個年紀狀態看起來非常好了「這身材我好羨慕」、「女神還是這麼美」。

網友對於溫碧霞短片的反應。（圖／翻攝自小紅書／溫碧霞Irene Wan）

溫碧霞早年以「性感美女」為大眾所知，自從2000年嫁給富商老公何祖光後便逐漸淡出演藝圈，雖然較少出現在螢光幕前，但她仍時常在社群媒體與粉絲交流互動，也樂於分享生活；保養得宜的不老美貌和纖瘦體態完全看不出歲月痕跡，令人羨慕。