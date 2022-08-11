小智先天不足又後天失調？民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅同日即開記者會質疑台大不公，在黨主席、總統蔡英文力挺下繼續競選。臉書粉專「政客爽」做圖比較林智堅與競爭對手、國民黨參選人張善政，結果發現兩人不但學歷沒得比，林智堅就連跑行程都只會吃喝蹭拍，反觀張善政則連端公托、醫療、老人照護政見牛肉，一圖對照高下立判。

政客爽日前曾PO一圖「殘酷對比」兩人學經歷，今(11日)又拿兩人的對桃園願景、金句及候選人行程製圖比較，寫道：「投票給會做事不打嘴砲的張善政，絕對好過被台大認證論文抄襲的林智堅。林智堅每次被記者問論文抄襲問題，都回答候選人應該端牛肉出來，學位不重要。但目前為止，張善政在桃園公托、醫療、老人照護的政見牛肉都出來了，這是一個負責任的桃園市長候選人。而反觀林智堅每天都像個網紅Model在桃園走秀、拍美食照，好像行腳節目的主持人，高下立判。」

比較對桃園願景，林智堅是「堅定抄襲，硬拗到底」，張善政提「科技國門，宜居城市」；比較金句，林智堅掰「候選人沒時間去台大學倫會」，張善政說「政治人物誠信比學問更重要」。

比較候選人行程，林智堅「桃園走秀拍照，煮水餃」、「桃園走秀拍照，到處吃冰」、「桃園走秀拍照，看人徒手開榴槤」；張善政「打造公托政見：公托人員待遇六都第一，數位管理化，收托人數翻倍」、「打造醫療政見：打造一鍵視訊醫護系統」、「打造老人照護政見：提高無障礙公車比例，市府協助照顧日間銀髮族」。

網友表示，「有真才實學的張善政真博士vs道德淪喪的林智堅假碩士,兩人一比較,高下立判」、「指鹿為馬，才能顯示他們的權力與傲慢，認了錯就是嚴重傷害他們的核心價值！認了錯後續的道歉、賠償及衍生的危機更是他們無法承受與想像！這樣的政黨風格與文化造成社會不斷的向下沈淪，更是國家社會的悲哀！認了錯將失去支持者與政權，這是他們不敢認錯的原因！」、「虛偽不實和真才實學，相較之下勝負立見分曉」。