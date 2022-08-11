美國德裔超級名模海蒂克隆（Heidi Klum）在節目《決戰時裝伸展台》及《德國超級名模生死鬥》中擔任主持和評審，時尚品味一流的她還是設計師，為知名品牌設計鞋款、珠寶和泳裝，引領潮流先鋒之一；海蒂克隆私底下很愛露，一到夏天社群平台都是火辣比基尼照，日前一張半裸剩下身小褲，性感到令人不相信她49歲了。

海蒂克隆今年49歲，但私下打扮和拍照風格絲毫不像是快奔5的熟女，擁有身高176公分、體重57公斤且35、24、34的完美身材，更不吝嗇在社群展現自己身材優勢，光是IG就有超過976萬粉絲；近期海蒂克隆不時會秀出穿比基尼曬日光浴的清涼照，日前一張半裸照又引起熱烈討論。

畫面中海蒂克隆背對鏡頭，身上幾近一絲不掛，只有下半身穿著丁字綁帶泳褲，一頭金髮散落在美背上，雙手則放在傲人豐滿上圍兩側，細看下胸渾圓線條一覽無遺，前凸後翹的曼妙身材，根本不像是今年已經49歲的女人，她也驕傲地自稱是「夏天火辣女郎」。

而海蒂克隆的情史也很精采，她有三段婚姻，1997年嫁給造型師瑞克皮皮諾（Ric Pipino），但兩人關係僅維持5年；離婚後她曾和嗆辣紅椒主唱安東尼基德斯和F1雷諾車隊老闆弗拉維奧布里亞托利短暫交往過，在2003年宣布懷了布里亞托利的孩子，但還是分手；2004年海蒂克隆和歌手席爾（Seal）交往，仍生下和前男友的女兒海蓮蕾妮克隆，隔年嫁給席爾，2012年初離婚。到了2019年和湯姆考爾利茲（Tom Kaulitz）結婚，至今依舊相當恩愛。