蔡男、劉男2人行騙虛寶的遊戲畫面截圖。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄30歲蔡姓男子與台中36歲劉姓男子假扮成網路遊戲虛寶買賣方，扮買方取得虛寶賣家銀行匯款帳號，再扮賣方將帳號提供給被害人匯款，2人見被害人匯款後，再向賣家聲稱是自己匯的，藉此得到虛寶。被害人受騙報警，警方根據被害人與賣方說詞，發現是三方詐騙手法，隨即展開調查。循線追查下於6、7月間逮捕蔡男、劉男，2人依詐欺罪移送法辦。警方查出受害者高達30人，財務損失合計26萬。

蔡男與劉男先是假扮成買家，向虛寶賣家誆稱購買虛寶，等拿到賣家提供匯款帳號後，就在熱門網路遊戲的社群軟體內，向被害人聲稱擁有價格低廉的虛擬寶物，使被害人心動購買，2人提供當初拿到賣家的匯款帳號，被害人將錢匯入後就失聯，並刪除社群軟體帳號，被害人匯完錢卻收到虛擬寶物，憤而向警方報案。

警方將被害人匯款的銀行帳戶凍結，虛寶賣家發現自己帳戶被列為警示帳戶，且收到警方通知到案說明。賣家皆表示近期蔡男、劉男2人表示要購買虛擬寶物，向他們索取銀行匯款帳號，隨後2人都聲稱已匯款，賣家確認有款項匯入後，便將虛寶交易給他們。不久就發現銀行帳戶遭到警示並被警方約談，才知道自己也成了詐騙的受害人。

刑事局南部打擊犯罪中心在「165反詐騙平台」獲報，並組成專案小組調查，歷經數月持續調閱上百筆電磁紀錄及相關通訊資料，不斷地分析比對後，最終鎖定蔡男及劉男2人，並於6月15日與7月18日，分別將蔡男、劉男逮捕，並查扣作案用手機及電腦。刑事局清查被害人數約30人，財損金額達26萬餘元，還要再擴大偵辦釐清是否有其於被害人。

據了解，目前蔡男、劉男虛寶都是供自己遊玩使用，想要在遊戲中變厲害卻捨不得花錢課金，於是動起歪腦筋用三方詐騙方式免費得到寶物，但最終賊星該敗，警方將蔡男、劉男依詐欺罪，分別移送橋頭地檢署、台南地檢署偵辦。