俄軍併吞的克里米亞境內的沙奇空軍基地(Saky airbase)9日傳出連環爆，克宮第一時間聲稱是彈藥自爆，並無任何軍備損毀；烏克蘭軍方則未正面回應。不過基輔(11)今天釋出衛星影像圖，可以看到至少8架俄軍戰機化為烏有，再度證明烏軍的打擊實力。
據獨立衛星公司「行星實驗室」 (Planet Labs)公布的影像顯示，俄軍位於克里米亞(Crimea)西海岸新卡多里夫卡(Novofedorivka)沙奇空軍基地遭砲擊，三個幾乎相同大小的隕石坑代表建築物座落位置，直接被夷為平地。圖中還能看到，至少8處疑似爆炸後的灰黑色遺骸，證實俄軍損失至少8架戰機。
至於烏方對於此次攻擊第一時間含糊帶過，總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴路透社，「在沒有確定任何事情以前，要記住，每次襲擊都有其他數個類似情況也同時在上演。」
另外，西方軍事專家補充道，克里米亞的爆炸更展現了烏軍極具破壞性和精準的打擊能力，對於往後戰爭走向有深遠影響。
關於攻擊的詳細過程至今未解，烏克蘭官員引述消息人士的話，暗示可能是滲透者密謀破壞。但影像中幾乎同樣且同時的爆炸痕跡，再次證明它們遭到能夠躲避俄軍防禦的武器擊中。
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